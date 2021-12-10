Адвокат утверждает, что Тарпан не в розыске

На протяжении нескольких месяцев в СМИ тиражируется информация о том, что одесский бизнесмен Руслан Тарпан находится в международном розыске.

На сегодняшний день, 9 декабря 2021 года, данное утверждение не соответствует действительности, то есть, Руслан Тарпан не заявлен в международный розыск.

Об этом «Думской» сообщил адвокат Сергей Колесник. И действительно, если зайти в соответствующий раздел на сайте Интерпола, можно убедиться, что в списке разыскиваемых лиц его нет.

«Утверждения о нахождении Руслана Тарпана в международном розыске — это не что иное, как психологическое давление на всех участников уголовного производства о якобы имевших место хищениям бюджетных средств при строительстве глубоководного выпуска очищенных сточных вод от СБО «Северная», — уверен адвокат. — Более того, они оказывают влияние на судей, которые в ходе судебного расследования, оперируя доказательной базой, обязаны установить, были или нет хищения бюджетных средств при строительстве, если были – то, когда они были совершены, кем и в каких денежных суммах».

Сергей Колесник не представляет, каким образом следствие собирается устанавливать вину Тарпана при готовности объекта на 98,5% и подтвержденной Верховным Судом задолженности государства за фактически выполненные работы в размере почти в половину стоимости проекта.

Общеизвестно, что до завершения судебного разбирательства действует презумпция невиновности — один из основополагающих принципов отечественного судопроизводства.

Руслан Тарпан находится в списке на сайте МВД — в 2017 году его объявило в розыск Портофрансковское отделение полиции. Однако в международном розыске он не числится, а правоохранительным органам известно место его пребывания.

Источник: Думская