Новости Одессы и Одесской области

Адвокат утверждает, что Тарпан не в розыске

Адвокат утверждает, что Тарпан не в розыске

На протяжении нескольких месяцев в СМИ тиражируется информация о том, что одесский бизнесмен Руслан Тарпан находится в международном розыске.

Подписаться

На сегодняшний день, 9 декабря 2021 года, данное утверждение не соответствует действительности, то есть, Руслан Тарпан не заявлен в международный розыск.

Об этом «Думской» сообщил адвокат Сергей Колесник. И действительно, если зайти в соответствующий раздел на сайте Интерпола, можно убедиться, что в списке разыскиваемых лиц его нет.

адвокат Сергей Колесник

Адвокат Сергей Колесник

«Утверждения о нахождении Руслана Тарпана в международном розыске — это не что иное, как психологическое давление на всех участников уголовного производства о якобы имевших место хищениям бюджетных средств при строительстве глубоководного выпуска очищенных сточных вод от СБО «Северная», — уверен адвокат. — Более того, они оказывают влияние на судей, которые в ходе судебного расследования, оперируя доказательной базой, обязаны установить, были или нет хищения бюджетных средств при строительстве, если были – то, когда они были совершены, кем и в каких денежных суммах».

Сергей Колесник не представляет, каким образом следствие собирается устанавливать вину Тарпана при готовности объекта на 98,5% и подтвержденной Верховным Судом задолженности государства за фактически выполненные работы в размере почти в половину стоимости проекта.

Общеизвестно, что до завершения судебного разбирательства действует презумпция невиновности — один из основополагающих принципов отечественного судопроизводства.

Руслан Тарпан находится в списке на сайте МВД — в 2017 году его объявило в розыск Портофрансковское отделение полиции. Однако в международном розыске он не числится, а правоохранительным органам известно место его пребывания.

Источник: Думская

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
SergK ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить