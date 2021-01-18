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Суд оправдал убийцу собак, орудовавшего в Одессе

Суд оправдал убийцу собак, орудовавшего в Одессе

18 января Шевченковский районный суд Киева не установил вины догхантера Алексея Святогора, подозреваемого в жестоком обращении с животными. Также ему инкриминировали «изготовление и распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости».

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Об этом говорится в решении суда.

Как заявила на заседании судья, «реплики» догхантера (а точнее – многократные призывы убивать диких псов) «являются устными и за них не предусмотрена уголовная ответственность».

В итоге суд не нашел надлежащих доказательств наличия в действиях Святогора состава преступлений, собачьего убийцу оправдали в зале суда.

Алексей Святогор получил скандальную известность как один из самых активных украинских догхантеров, который не скрывал свою деятельность. В 2016 году он несколько раз посещал Одессу, где жестоко расправлялся с бездомными собаками. После он заявил, что за два дня уничтожил в городе около полусотни собак.

В 2018 году Святогор был объявлен в розыск, а позже задержан в Киеве. Тогда Шевченковский райсуд заключил догхантера под стражу. Позже апелляционный суд отправил подозреваемого под домашний арест.

Ранее Святогора в свое время обливали кислотой, поджигали его авто, а также подбрасывали гранату в почтовый ящик его дома.

Фото: Odessa online

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Редакция ПРОФИЛЬ

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