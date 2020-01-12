Суд одобрил строительство на Чкаловском пляже в Одессе: как он выглядит перед застройкой (фото)

Дело о Чкаловском пляже в самые короткие сроки прошло все три инстанции. Верховный суд поставил точку в споре безызвестной общественной организации с застройщиком, что больше не даст возможности заново начать судебные разбирательства по данному вопросу. Тем временем, домики на Чкаловском пляже постепенно продолжают разрушаться.

Об истории судебных разбирательств сообщило издание «Монитор».

По его информации, общественная организация «Европейский закон и порядок» обратилась в окружной административный суд Киева в отношении ГАСИ Украины и управления ГАСК Одесского городского совета с требованием признать стройку на территории Чкаловского пляжа незаконной. После проигрыша в первой инстанции, представители ОО подали на апелляцию, но тоже проиграли. Далее обратились в Верховный суд Украины, решение которого уже обжаловать нельзя.

В издании «Монитор» утверждают, что общественная организация «Европейский закон и порядок» является карманной. Условно говоря, намеренно проиграла дело в трех инстанциях. Такой ход можно назвать «схемой», которая обезопасит застройщика от любых исков от других организаций, так как аналогичное производство завести уже нельзя.

Следует отметить, что с 2018 года склоны Чкаловского пляжа (4,2 га) находятся в руках ООО «Зеленый берег» и ООО «Чкаловский-Инвест», у которых еще с 2018 года есть градостроительные условия и ограничения от Управления архитектуры. Эти два ООО заказали строительство многопрофильного курортного комплекса с апарт-отелем.

Тем временем, домики Чкаловкого страдают время от времени от рук неизвестных. Напомним, 5 января прошлого года на том месте хотели развернуть строительную площадку. Для этого необходимо было снести все домики и деревья, что практически получилось у рабочих.

Также там неоднократно случался пожар: в частности, 25 сентября и 25 октября прошлого года. За это время, по словам активиста Владислава Балинского, было снесено 249 деревьев.

По информации нашего корреспондента, на территории Чкаловского пляжа пока нет никаких изменений. Он выглядит заброшенным и грязным, но строительные работы там еще не начались. Однако учитывая настойчивость застройщика, одесситы, вероятно, в очередной раз лишатся излюбленного места отдыха.

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