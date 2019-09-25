На склонах Чкаловского пляжа горели домики и деревья

Огню способствовал ветер, поэтому пламя распространялось довольно быстро.

Об этом сообщила очевидица Катя Чалая на своей странице в Facebook.

Пламя начало распространяться примерно в 6 часов вечера. Огонь переходил с одного домика на другой. Вместе с ними горела трава. Впоследствии пламя перешло и на ближайшие деревья. На место выехала пожарная служба, которая потушила пожар и предупредила дальнейшее возгорание.

Примечательно, что пожар произошел на месте будущей застройки. Как уже сообщала “Одесская жизнь”, в январе этого года на территории орудовал бульдозер, чтобы расчистить территорию от домиков и деревьев. Однако не все домики удалось тогда разрушить.

По информации одесских активистов, на склонах Чкаловского пляжа возведут отель. Поэтому одна из общественных активисток Одессы Светлана Подпалая сделала такой комментарий в Facebook: «Горят домики на Чкаловском пляже. Застройщикам просто не терпится уничтожить это место».

Горят домики на Чкаловском пляже. Ветер сильный и огонь распространяется быстро. Горят деревья. Gepostet von Katya Chalaya am Dienstag, 24. September 2019

Фото: ГС ЧС

Видео: Катя Чалая