На Чкаловском пляже в Одессе вновь горели деревянные домики

Как сообщает пресс-служба ГС ЧС Одесской области, пожар возник на общей площади 250 м.кв. Горели не только деревянные домики, но мусор.

Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, отметили в пресс-службе.

При этом удалось спасти 10 деревянных домов. К тушению пожара привлекалось 4 единицы техники и 19 человек личного состава.

Напомним, в сентябре на склонах Чкаловского пляжа уже горели домики и деревья.

Как уже сообщала “Одесская жизнь”, в январе этого года на территории орудовал бульдозер, чтобы расчистить территорию от домиков и деревьев. Однако не все домики удалось тогда разрушить.

По информации одесских активистов, на склонах Чкаловского пляжа возведут отель. Поэтому одна из общественных активисток Одессы Светлана Подпалая сделала такой комментарий в Facebook: «Горят домики на Чкаловском пляже. Застройщикам просто не терпится уничтожить это место».