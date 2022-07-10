Подсудимого приговорили к условному сроку, еще он должен будет прочитать три украинские книги.

Сотрудник зоопарка в рабочее время и на рабочем месте занимался, тем, что постил в запрещенной соцсети «Одноклассники» призывы освободить поскорее «новороссию» от «киевской хунты» и что в Одессе ждут армию российских «освободителей» и молятся за них.

Информация об этом содержится в Едином госреестре судебных решений.

Так, в судебных записях сказано, что на территории зоопарка мужчина зашел в соцсеть Одноклассники и опубликовал сообщение: «Одесса вставай! Давайте свергнем гидру Киевской нацистской власти наркоманов!.. Одесса это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Российский солдат – Одесса ждет и молится за тебя!”.

В марте работники СБУ провели обыски у подозреваемого и изъяли мобильный телефон с двумя сим-картами и металлическую палку. На судебном заседании автор сообщения признал себя виновным в полном объеме.

Суд решил назначить обвиняемому пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Одной из основных обязанностей во время испытательного срока является прочитать некоторые произведения украинских писателей.

Судья обязал мужчину соблюдать требования по проведению досуга, а именно: прочитать произведения Ивана Багряного «Тигроловы», Василия Барки «Желтый князь» и Уласа Самчука «Мария». Такой способ проведения досуга, по мнению суда, будет иметь влияние, необходимое для исправления обвиняемого и предотвращения новых преступлений.