Суд арестовал известные одесские гостиницы

Под арест попали отели, принадлежащие гражданам россии. Это «Аркадия», «Моцарт», «Центральный» и «Одесса».

Об этом сообщает УСИ,ссылаясь на реестр судебных решений.

Правоохранители установили, что в Одессе работает 4 отеля, конечными бенефициарами которых являются граждане рф.

9 апреля 2022 года полиция открыла уголовное производство, в рамках которого проводит досудебное расследование по факту отмывания денег и финансирования антигосударственной деятельности (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

По ходатайству полиции Печерский районный суд Киева наложил арест на недвижимость и принял решение передать имущество в управление АРМА (Агентство по поиску и менеджменту автивами).

Так, 15 июня 2022 года суд арестовал отель “Центральный” (4972,7 кв.м),

6 июня – отельный комплекс “Аркадия” (площадь 10774,7 кв.м).

Также, по сведениям УСИ, аресты наложены на отели “Моцарт” и “Одесса”.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в порту в Одесской области задержали восемь российских грузовых судов и два танкера, которые стояли там на профилактическом ремонте. Их планируют национализировать.