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Субсидии, льготы и социальные пособия: куда обращаться, где оформить?

Субсидии, льготы и социальные пособия: куда обращаться, где оформить?

В перечень услуг, которые оказывают Центры админуслуг (ЦПАУ), добавили социалку. Теперь в них можно оформить субсидии, льготы и соцпособия

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С 2013 года в Украине стали появляться Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). И многие, кто успел в них побывать, говорят об удобстве такой формы обслуживания. Сначала ЦПАУ создавали только в городах. Но теперь они есть и в некоторых территориальных громадах. Со временем, как обещают сторонники административно-территориальной реформы, такие Центры будут работать повсеместно. Уже сейчас здесь предоставляют более 100 услуг: от оформления паспорта (заграничного и биометрического) до решения земельных вопросов. А недавно перечень услуг расширили – в него добавили социальные  услуги.

В Центры предоставления админуслуг можно обращаться по таким вопросам:

  • предоставление субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме;
  • оформление государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • назначение государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • предоставление ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему с лицом с инвалидностью 1 или 2 группы вследствие психического заболевания;
  • назначение государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • выплаты вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня»;
  • предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • выплаты компенсаций и определенных видов помощи, предусмотренных Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»;
  • выплаты одноразовой компенсации за вред, причиненный вследствие Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий, ядерных испытаний, и ежегодной помощи на оздоровление некоторым категориям граждан;
  • постановка на учет лица с инвалидностью для обеспечения легковым автомобилем;
  • выплаты денежной компенсации вместо санаторно-курортной путевки и стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения некоторым категориям лиц с инвалидностью;
  • выплаты единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью.

Также  ЦПАУ смогут предоставлять помощь по оформлению разных видов государственной социальной помощи семьям с детьми.

ВАЖНО! При предоставлении административных услуг в случаях, предусмотренных законом, взимается плата (административный сбор). Предоставление социальных услуг осуществляется бесплатно.

Ранее мы рассказывали йотом, как назначают субсидию по решению комиссии.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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