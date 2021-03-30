В перечень услуг, которые оказывают Центры админуслуг (ЦПАУ), добавили социалку. Теперь в них можно оформить субсидии, льготы и соцпособия

С 2013 года в Украине стали появляться Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). И многие, кто успел в них побывать, говорят об удобстве такой формы обслуживания. Сначала ЦПАУ создавали только в городах. Но теперь они есть и в некоторых территориальных громадах. Со временем, как обещают сторонники административно-территориальной реформы, такие Центры будут работать повсеместно. Уже сейчас здесь предоставляют более 100 услуг: от оформления паспорта (заграничного и биометрического) до решения земельных вопросов. А недавно перечень услуг расширили – в него добавили социальные услуги.

В Центры предоставления админуслуг можно обращаться по таким вопросам:

предоставление субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме;

оформление государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

назначение государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

предоставление ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему с лицом с инвалидностью 1 или 2 группы вследствие психического заболевания;

назначение государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

выплаты вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня»;

предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;

выплаты компенсаций и определенных видов помощи, предусмотренных Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»;

выплаты одноразовой компенсации за вред, причиненный вследствие Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий, ядерных испытаний, и ежегодной помощи на оздоровление некоторым категориям граждан;

постановка на учет лица с инвалидностью для обеспечения легковым автомобилем;

выплаты денежной компенсации вместо санаторно-курортной путевки и стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения некоторым категориям лиц с инвалидностью;

выплаты единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью.

Также ЦПАУ смогут предоставлять помощь по оформлению разных видов государственной социальной помощи семьям с детьми.

ВАЖНО! При предоставлении административных услуг в случаях, предусмотренных законом, взимается плата (административный сбор). Предоставление социальных услуг осуществляется бесплатно.

Ранее мы рассказывали йотом, как назначают субсидию по решению комиссии.