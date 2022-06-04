Субботним утром российские агрессоры снова ударили ракетами по Одесчине – есть пострадавшие

Сегодня утром, в субботу, 4 июня 2022 года, рашисты в очередной раз нанесли ракетный удар по территории Одесской области.

По данным Оперативного командования «Юг», удар по Одесчине был нанесен ракетой Х-59 воздушного базирования с самолетов стратегической авиации.

В результате была поражена территория сельскохозяйственного предприятия и складские помещения. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Предварительно, пострадали два человека.

На месте работает следственно-оперативная группа.

«Одесская жизнь» следит за ситуацией и при появлении более подробной информации оповестит своих читателей.

Напомним, вечером пятницы, 3 июня, рашисты попытались обстрелять Одесскую область ракетами, пущенными с подводной лодки в Черном море

Но все четыре ракеты были сбиты нашими силами противовоздушной обороны: одна над морем в Одесской области, а остальные три крылатых ракеты наши зенитные подразделения метко сбили над Николаевщиной.