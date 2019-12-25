Студентам колледжа, горевшего в Одессе, отсрочат сдачу сессии

Пострадавшим во время пожара в одесском Доме Асвадурова студентам экономического колледжа нужно время, чтобы прийти в себя.

К такому выводу пришли в местной облгосадминистрации, передает odesa.depo.ua.

Так, в поддержку учащимся власти планируют подключить независимых психологов, которые помогут им пережить трагедию.

Только после того, как студенты немного отойдут от случившегося, можно планировать проведение сессии, говорят в ОГА. В связи с этим дату сдачи экзаменов для них решили перенести.

Кроме того, до конца недели будет решен вопрос относительно того, чтобы продлить учащимся каникулы.

Напомним, пожар на улице Троицкой в Одессе 4 декабря, унес жизни 16 человек. Еще 30 человек пострадали.

Фото из открытых источников

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