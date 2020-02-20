Стрілянина посеред вулиці в Одесі: у поліції розповіли деталі події

У нападника вилучили два пістолети, схожі на пневматичні, та ніж.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Сьогодні по обіді біля однієї з зупинок громадського транспорту на вулиці Середньофонтанській 45-річний одесит кілька разів вистрілив у бік незнайомця.

В результаті потерпілий отримав травму ока та був госпіталізований до медичного закладу.

Правопорушника поліцейські затримали. У нього вилучили два пістолети, схожі на пневматичні, та ніж.

Звідки у чоловіка зброя, наразі встановлюють слідчі. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: Слово и Дело

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!