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Стрельба в одесском ресторане: одному из участников вынесли приговор

Стрельба в одесском ресторане: одному из участников вынесли приговор

Инцидент произошел в 2020 году в одесском ресторане «Арарат» – тогда прямо в ресторане началась перестрелка. Вмешались сотрудники СБУ, которые тоже отдыхали в заведении и задержали хулиганов. Это стало известно из одного из приговоров Приморского райсуда Одессы.

Вынесли приговор только мужчине, который первым начал стрелять. Инцидент произошел в сентябре 2020 года в ресторане Арарат на Гагаринском плато.

стрельба В ресторане между представителями двух группировок «барсеточников» началась потасовка и прямо в заведении, несмотря на других гостей, они начали перестрелку. В заведении также находились сотрудники СБУ, которые и задержали стрелков.

Мужчину признали невиновным в покушении на убийство человека из хулиганских побуждений, но все же привлекли к ответственности за незаконное обращение с оружием, назначив наказание в виде трех лет лишения свободы.

перестрелка

Следствие решило, что преступник был вооружен боевым 9-мм пистолетом Байкал-442 (модификация системы Макарова), тогда как его оппонент — травматическим оружием. Последнего сочли потерпевшим, хотя именно он первым открыл огонь, причем стрелял в спину. Суд изучил все доказательства и показания, после чего отверг большую часть аргументов обвинения.

Мужчине суд вынес наказание — 3 года тюрьмы, но почти весь срок он уже отсидел. Ведь учитывается, что с 18 сентября 2020 года обвиняемый находился в СИЗО. Также он должен заплатить более 12 тыс. грн за экспертизу.

Напомним, что в Одессе снова стреляли: что случилось на улице Тополевой?

Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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