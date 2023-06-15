Стрілянина в одеському ресторані: одному із учасників винесли вирок

Інцидент стався у 2020 році в одеському ресторані “Арарат” – тоді прямо в ресторані почалась перестрілка. Втрутилися співробітники СБУ, які теж відпочивали в закладі та затримали хуліганів. Це стало відомо з одного з вироків Приморського райсуду м. Одеси.

Наразі винесли вирок тільки чоловіку, який першим почав стріляти. Інцидент стався у вересні 2020 року в ресторані «Арарат» на Гагаринскому плато.

В ресторані між представниками двох угруповань “барсеточників” почалась бійка і прямо у закладі, незважаючи на інших гостей, вони почали перестрілку. У закладі також знаходились співробітники СБУ, які і затримали стрільців.

Чоловіка визнали невинним у замаху на вбивство людини з хуліганських спонукань, але все ж таки притягнули до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, призначивши покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Слідство вирішило, що злочинець був озброєний бойовим 9-мм пістолетом «Байкал-442» (модифікація системи Макарова), тоді як його опонент – травматичною зброєю. Останнього визнали потерпілим, хоча саме він першим відкрив вогонь, причому стріляв у спину.

Суд вивчив усі докази й свідчення, після чого відкинув більшу частину аргументів обвинувачення. Чоловіку суд виніс покарання – 3 роки в’язниці, але майже весь термін він вже відсидів. Адже враховується те, що з 18 вересня 2020 року обвинувачений знаходився у СІЗО. Також він має заплатити більше 12 тис. грн за експертизи.

Нагадаємо, що в Одесі знову стріляли: що трапилося на вулиці Тополєвій?

Фото: ГУНП в Одеській області