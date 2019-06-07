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Новости Одессы и Одесской области

Стрельба в Одессе: один раненый

Стрельба в Одессе: один раненый

Около пяти выстрелов прозвучало вчера на 7 ст. Люстдорфской дороги.

Мнения очевидцев расходятся: одни говорят, что это были разборки между двумя компаниями молодых людей, вторые уверяют, что видели лишь одного стрелявшего, а тот, в кого стреляли, вероятнее всего, убежал.

Также свидетели перестрелки рассказывают о каком-то пакете с деньгами, брошенном через забор стрелявшим. Кроме того, в зоне огня оказалась женщина с коляской, которую прикрыл прохожий. Об этом пишет издание Факты.

Патрульные полицейские, прибывшие на место конфликта, вынуждены были применить оружие, поскольку стрелок, будучи крепкого телосложения, оказал сопротивление. Его доставили в Таировское отделение Киевского отдела полиции. Сообщается о ранении стрелявшего – в отделение была вызвана “скорая”.стрельба

В полиции ЧП пока не комментируют.

Фото: Факты

 

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