Страничка «Для детей и родителей» – выпуск первый

Уважаемые читатели, в нашей газете и на портале «Одесская жизнь» появилась новая рубрика — «Для родителей и детей». Мы поделимся полезной и интересной информацией на самые разные темы.

Вместе со специалистами мы подберем рекомендации, обсудим острые детские темы, вспомним советы наших бабушек, подскажем, где найти ответ на взрослые детские вопросы, и расскажем об играх и развлечениях для всей семьи.

• ЮНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Детское питание: как выбрать и на что обращать внимание?

Детское питание — это еда для детей от рождения до трех лет, которая необходима для перехода ребенка к взрослой пище. При выборе такой продукции важно обращать внимание на следующие детали.

Возраст. Перед покупкой обращайте внимание на указанный возраст. По мере роста и развития ребенка меняется работа его пищеварительного тракта и необходимое количество нужных ингредиентов.

Упаковка. Покупать детское питание лучше только в стеклянных баночках или картонных коробках. Также важно, чтобы упаковка была герметично закрыта. К примеру, при открытии детского пюре свежий продукт издает характерный «хлопок».

Срок годности. У детского питания небольшой срок хранения. Если продукт стерилизован, срок его хранения — до полутора лет.

Состав. Согласно Закону Украины «О детском питании», в продуктах для детей не должно быть: ГМО, ароматизаторов, сахара, консервантов, усилителей вкуса, мясных обрезков и субпродуктов (кроме печени, сердца и языка), сои, пальмового масла, спреда, маргарина, рапсового масла, специй и пряностей, крахмала. Хорошо, если продукт содержит витамин С и бактерии-пробиотики — они укрепляют иммунитет.

Внешний вид. У натурального пюре или сока однородная консистенция, осадок на дне и прозрачный слой сверху, естественный цвет. Каши и смеси не должны иметь комков.

Цена детского питания зависит от производителя.

Сухие смеси — от 70 гривен (350 г), пюре — от 20 гривен (170 г), каши — от 40 гривен (250 г), соки — от 8 гривен (200 мл), печенье — от 15 гривен.

ВАЖНО! Чем короче перечень ингредиентов, тем детское питание натуральнее. Желательно перед введением каких-либо продуктов в рацион малыша проконсультироваться с педиатром.

• ПРОДВИНУТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мифы и правда о наушниках

Многим из нас приходилось слышать, что наушники и другая гарнитура для телефона вредны. Разбираемся, действительно ли это так?

Чаще всего под гарнитурой понимаются наушники. Они могут быть: проводные и беспроводные — блютуз-наушники, которые не имеют проводов. Сейчас особенно популярны беспроводные наушники. Однако многие ученые считают, что они могут быть вредны для головного мозга. Якобы радиоволны, которые излучают наушники, могут провоцировать головную боль, мигрень, влияют на память. Человек становится нервным и депрессивным. Наибольшую опасность могут иметь копии качественных наушников. Но конкретных доказательств вреда гарнитуры нет.

С другой стороны — ученые выяснили, что музыка из качественных наушников может влиять на креативность, помогает во время сложной работы, а любые физические тренировки делает более продуктивными.

В целом же любые наушники совершенно безопасны, если:

не увеличивать уровень громкости выше 70-80%;

соблюдать тайминг – не пользоваться наушниками дольше четырех часов в сутки;

не засыпать в наушниках, проигрывающих музыку.

Сегодня за качественные беспроводные наушники придется заплатить от 500 гривен, за обычные наушники — от 200 гривен.

Ранее мы рассказывали, как и где учили одесских детей в ХІХ веке.

• ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС

Как запомнить таблицу умножения?

Вариант №1 — зрительная память. Повесьте в детской комнате, на кухне или в гостиной красочный плакат с таблицей умножения — детям легче запомнить материал, который постоянно находится перед глазами. Можете вместе с ребенком его нарисовать.

Вариант №2 — наглядные примеры. Показывайте принципы умножения на жизненных примерах: можно считать конфеты в коробках, колеса у машинок, ручки и ножки у кукол, карандаши и так далее.

Вариант №3 — учите стишки и песенки. Стихотворения или фразы помогут с запоминанием сложных вещей. Хорошо, если взрослые тоже выучат такие стихотворения — тогда повторять их с ребенком можно будет где угодно.

Например:

Осьминоги шли купаться

Дважды восемь ног —

шестнадцать.

* * * * *

Девять пачек вафель,

В каждой по шесть штук.

Сколько всего вафель

Детям раздадут?

* * * * *

Запомни: любое число,

Умноженное на единицу,

Должно в результате назло

В само же себя превратиться!

Таких стихов, песенок, считалок и загадок очень много в интернете.

Вариант №4 — используйте карточки. Этот способ распространен при изучении иностранных слов. С одной стороны, напишите пример, с другой — его решение. Пусть ребенок по памяти попытается дать верный ответ и переворачивает карточку для проверки. Кстати, в канцелярском магазине можно купить специальные настольные игры. Цена таких игр — от 100 гривен, цена готовых карточек — от 50 гривен.

Вариант №5 — включайте «Ютюб» и скачивайте мобильные приложения. Современные дети проводят много времени в гаджетах, поэтому изучение таблицы умножения на компьютере или телефоне будет им интересно.

• БАБУШКИН СОВЕТ

Почему руки нужно мыть правильно?

Правильно мыть руки нужно уметь всем — и детям, и взрослым. Как же это делать?

Чтобы руки были чистыми, необязательно их мыть теплой или горячей водой. Холодная вода также эффективна для уничтожения микробов и вирусов. Но только если делать это с мылом и не менее 40-60 секунд. Также важно мыть руки регулярно.

Намочите руки проточной водой, нанесите достаточное количество мыла и тщательно протирайте все поверхности рук, включая тыльную сторону ладоней, между пальцами и под ногтями. После промойте проточной водой и насухо вытрите руки.

Взрослым на заметку: если ребенок не любит мыть руки — превратите это в игру. Пусть ему компанию составят игрушки или песенка. Также позвольте ему выбрать себе мыло и полотенце на свой вкус.

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