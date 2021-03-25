Народные депутаты планируют внести изменения в Семейный кодекс Украины. Соответствующий законопроект в первом чтении уже одобрен на заседании Верховной Рады. Если закон примут, минимальный, гарантированный размер алиментов будет увеличен более чем в полтора раза.

На сегодняшний день в Украине, если родители не могут платить алименты на ребенка, алиментные обязательства, согласно Семейному праву, возлагаются на его родственников.

Размер алиментов определяется в зависимости от размера прожиточного минимума для ребенка — показателя, используемого для расчета различных социальных выплат.

В 2017 году минимальный размер алиментных выплат от родителей был увеличен с 30% прожиточного минимума до 50%. Вместе с тем для детей, имеющих право на получение алиментов от других членов семьи и родственников, сумма алиментов по-прежнему остается на уровне 30%.

Новый закон должен установить единый гарантированный размер алиментов, подлежащих взысканию на ребенка как с родителей, так и с других членов семьи и родственников. Как отмечено в документе, алиментные выплаты не могут быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

На январь — июнь 2021 года прожиточный минимум составляет:

для детей до 6 лет — 1921 гривня;

для детей от 6 до 18 лет — 2395 гривен.

Так что если закон примут именно в этот период, минимальный, гарантированный размер алиментов на одного ребенка составит:

для детей до 6 лет — 960,5 гривни;

для детей от 6 до 18 лет — 1197,5 гривни.

А так как этот показатель, согласно закону о Госбюджете, должен дополнительно увеличиться в этом году еще в июле и декабре, соответственно, вырастут и алиментные выплаты.

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