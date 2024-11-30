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Стоит ли сегодня брать лекарства от давления: прогноз магнитных бурь на 30 ноября

Стоит ли сегодня брать лекарства от давления: прогноз магнитных бурь на 30 ноября

В субботу ожидаются умеренные магнитные бури, которые не окажут существенного влияния на самочувствие людей.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в суботу, 30 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.

Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые могут повлиять на жизнь человека.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специального лекарства от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычного лекарства, вы сможете облегчить свое состояние.

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Как помочь организму во время магнитных бурь

  • Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.
  • Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.
  • Пить травяные чаи и много воды.
  • Гулять на свежем воздухе.
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