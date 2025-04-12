По данным данные Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, 12 апреля, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средней магнитной буре.

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По мнению экспертов, геомагнитные колебания такого уровня влияют на вегетативную нервную систему, могут провоцировать скачки артериального давления, головные боли, бессонницу и даже тревожность.

Особенно подвержены этому пожилые, беременные женщины и люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. У некоторых отмечаются обострения скрытых воспалительных процессов и снижение концентрации внимания.

Важно понимать: даже если вы не относите себя к метеозависимым, ваше настроение и энергия в дни магнитных бурь всё же могут измениться. По мнению психофизиологов, это связано с нарушением циркадных ритмов и реакцией на электромагнитные импульсы.

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