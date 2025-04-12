За даними дані Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, 12 квітня, очікується геомагнітна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середній магнітній бурі.

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На думку експертів, геомагнітні коливання такого рівня впливають на вегетативну нервову систему, можуть провокувати стрибки артеріального тиску, головні болі, безсоння і навіть тривожність.

Особливо схильні до цього літні, вагітні жінки та люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями. У деяких відзначаються загострення прихованих запальних процесів і зниження концентрації уваги.

Важливо розуміти: навіть якщо ви не відносите себе до метеозалежних, ваш настрій та енергія в дні магнітних бур все ж можуть змінитися. На думку психофізіологів, це пов’язано з порушенням циркадних ритмів і реакцією на електромагнітні імпульси.

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