Старый терминал одесского аэропорта станет музеем

В Международном аэропорту «Одесса» проведут реконструкцию старого терминала – здесь будет музей гражданской авиации и административные помещения.
Об этом говорится в приказе департамента архитектуры и градостроительства Одесского горсовета.
Реконструкцию здания старого терминала будут проводить без изменений внешних геометрических размеров фундамента. Помимо музея гражданской авиации, в старом терминале планируют создать выставочный центр и административные помещения, которые могут отвести под различные магазины.
Тендер пока не объявлен. О сроках и о стоимости работ по реконструкции также пока не говорится.
Фото: 048.ua
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