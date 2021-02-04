«Старосенная» и «Привокзальная»: как отправляются из Одессы междугородние автобусы? (фото)

Проблема пригородных и междугородних автобусов, создающих пробки в центре Одессы, остается актуальной много лет. А не так давно одесская мэрия в очередной раз попыталась бороться с перевозчиками, которые обустраивают конечные остановки своего транспорта в различных необорудованных местах около железнодорожного вокзала. Корреспондент «Одесской жизни» запечатлел, что происходит с автобусами сейчас.

Начнем, пожалуй, с автостанции «Старосенной». Несмотря на громкие заявления переместить все областные автобусы с центра на окраину города, здесь по-прежнему без проблем работают многие рейсы в направлении Измаила, Болграда, Рени и не только.

В нескольких десятках метров функционирует еще одна автостанция – «Привокзальная». Ее территория довольно маленькая, но она вмещает несколько единиц транспорта.

Такое «изобилие», а именно наличие сразу двух автостанций некоторые компании, которые обслуживают междугородние рейсы, просто игнорируют. Огромное количество автобусов отправляются просто с проезжей части на улице Старосенной.

Фактически, такие перевозки – нелегальные и, к тому же, опасные. Во-первых, вы не можете купить билет в кассе, из-за чего не сможете получить никакой гарантии на безопасный проезд и отправление по расписанию. Во-вторых, посадка на необорудованных остановках в любой момент может стать причиной ДТП.

Нелегальные перевозчики занимают всю правую сторону движения около бокового входа в здание вокзала, а до недавних пор – и обочину на противоположной стороне. Из-за перекрытия части улицы Водопроводной, мэрия планирует организовать на этом участке двустороннее движение. Часть проезда уже начали освобождать, там начали работу инспекторы.

Также неизменно уже много лет посадку пассажиров на междугородние рейсы проводят в начале центральной аллеи Куликового поля и прямо на Привокзальной площади.

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