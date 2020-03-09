Стало відомо, кому вручили цьогорічну Шевченківську премію (відео)

Про це повідомляє кореспондент Укрінформ.

Нагороду вручили у п’ятьох номінаціях: “Література”, “Музичне мистецтво”; “Візуальні мистецтва”; “Публіцистика, журналістика”; “Театральне мистецтво”. У номінації “Кіномистецтво” цьогоріч переможця не обрано.

– У рамках цієї, зокрема, премії ми вирішили дивитися вперед для того, щоби й українська культура так само дивилася вперед. Уперше ми не відзначаємо людей за їхні досягнення в далекому минулому, а вишукували те, що визначатиме обличчя української культури не лише в Україні, а в усьому світі. І от ті люди, які виходили на сцену, вони якраз і є обличчя завтрашньої України – знайоме, відоме і шановане в світі, – зазначив голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров, відкриваючи церемонію.

Комітет із Шевченківської премії раніше оголосив лауреатів 2020 року у п’ятьох номінаціях.

У номінації “Література” обрано двох лауреатів – це Маріанна Кіяновська з книгою “Бабин Яр. Голосами” і Тарас Прохасько зі збіркою есеїв “Так, але…”.

У номінації “Музичне мистецтво” відзначено гурт “DaxaBraxa” з музичним альбомом “Шлях”, у категорії “Візуальні мистецтва” – Олександра Глядєлова з мистецьким проєктом “Карусель”.

У номінації “Публіцистика, журналістика” відзначено публіцистичне видання “Дівчата зрізають коси” Євгенії Подобної, у номінації “Театральне мистецтво” – сучасну українську оперу-реквієм “ЙОВ” (“IYOV”) музично-театральної формації “Нова опера”.

Участь Володимира Зеленського у церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка. Участь Володимира Зеленського у церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 9. März 2020

Фото: Укрінформ

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