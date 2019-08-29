Стало відомо, кого обрали прем’єр-міністром України

Кандидатуру прем’єр-міністра запропонував Володимир Зеленський.

Сьогодні, 29 серпня, під час свого першого засідання Верховна Рада України 9-го скликання обрала прем’єр-міністра України.

Так, прем’єр-міністром України став Олексій Гончарюк.

Його кандидатуру запропонував Володимир Зеленський.

Зокрема, за обрання Гончарюка прем’єр-міністром проголосували 290 народних депутатів.

За запропоновану президентом кандидатуру не голосували депутати фракцій “Батьківщина”, “Голос” та “Європейська Солідарність”.

Також, головою Верховної Ради України обрали Дмитра Разумкова. А його прершим заступником став Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” повідомляла, що у Верховній Раді сформували п’ять фракцій.

Фото: скріншот з трансляції “Радіо Голос”