Стало известно, чем будет заниматься новый зам мэра Одессы

В середине декабря прошлого года мэр Одессы Геннадий Труханов назначил своим заместителем Александра Филатова. Но круг его ответственности стал известен только сейчас.

За что в горсовете отвечает уже седьмой по счету заместитель одесского городского головы, стало известно из опубликованного на сайте муниципалитета распоряжения мера.

Александр Филатов значится заместитель мэра Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Среди его обязанностей:

контроль за состоянием противооползневых и берегозащитных сооружений;

контроль за архитектурно-художественным оформлением города, созданием МАФов и интеграцией в городскую среду рекламных объектов;

координация и контроль деятельности исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений развития прибрежной зоны, ее использования и обеспечения отдыхающих;

подготовка переписи населения;

управление Департаментом земельных ресурсов Одесского городского совета;

подписание дубликатов свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество;

координация работы четырех районных администраций и ряда коммунальных предприятий.

Заместителем мэра Филатова назначили 12 декабря 2022 года. Сейчас он имеет статус «исполняющий обязанности заместителя».

До этого назначения Александр Филатов возглавлял работу Департамента земельных ресурсов одесского горсовета. Сохранил он за собой эту должность и после перехода в статус вице-мэра.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что мэр Одессы уволил своего “сбежавшего” зама – еще и денег тому присудил.