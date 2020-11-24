Стали известны главы фракций в новом составе горсовета Одессы

В городском совете Одессы, который сегодня в новом составе собрался на свою первую сессию, сформированы пять фракций и избраны главы четырех из них.
Об этом на сессии сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фракции названы также, как и партии, победившие на выборах.
Фракции и их руководители:
- “Доверяй делам” – Олег Брындак
- Европейская солидарность – Алексей Потапский
- Слуга народа – Вадим Мараховский
- ОПЗЖ – фракция создана, но с главой ее представители определятся позже
- “Партия Шария” – Илья Фрейман.
Как сообщалось, новые депутаты горсовета также приняли присягу.