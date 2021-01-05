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Одесский музыкальный фестиваль внесли в туристические справочники Германии

Одесский музыкальный фестиваль внесли в туристические справочники Германии

Международный фестиваль классической музыки Odessa Classics внесли в туристические справочники на 2021 год в Германии. В связи с этим президент фестиваля Алексей Ботвинов прогнозирует большой наплыв иностранных туристов в город. Но, если пандемия коронавируса пойдет на спад. 

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Сам фестиваль планируют провести в июне 2021 года. В 2021 году фестиваль состоялся в августе.

“В Германии изданы справочники на 2021 год, в том числе туристические. И везде есть упоминание о международном фестивале Odessa Classics, который должен пройти в июне. То есть, если восстановится транспортное сообщение, если пандемия пойдет на спад — а я в это верю, потому что плохое не может длиться вечно, — то Одессе надо готовиться к приему большого числа иностранных туристов”, – написал президент фестиваля в Фейсбук.

Ранее сообщалось, что Одесский международный кинофестиваль сменит формат.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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