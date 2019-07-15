fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Стала известна причина отравления детей в сергеевском лагере

Стала известна причина отравления детей в сергеевском лагере

Причиной массового отравления детей в лагере «Медик-2» в Сергеевке Одесской области стала дизентерия Флекснера.

Об этом новостному порталу «Бессарабия INFORM»  сообщил главный врач Белгород-Днестровской многопрофильной больницы Игорь Десятник.

«На сегодняшний день, по данным лабораторной службы, у детей высеяна дизентерия Флекснера», — отметил Игорь Десятник.

При этом в больнице сейчас остается 8 детей — их состояние удовлетворительное.

По его словам, сегодня в Сергеевку выезжает лабораторная служба и врач, которые будут проводить дообследование около 150-ти детей, оставшихся в лагере.

И.Десятник напомнил, что дети поступили в больницу с жалобами на недомогание, с повышенной температурой, у некоторых была рвота и жидкий стул. Возраст пострадавших – от 10 до 15 лет. Родом они из Киевской и Черниговской областей.

Комментарий по поводу отравления детей главного врача Игоря Десятника

Опубліковано Akkerman Inform Понеділок, 15 липня 2019 р.

Напомним, 12 июля в результате массового отравления в лагере «Медик-2» 46 детей были госпитализированы в Белгород-Днестровскую многопрофильную больницу и в инфекционное отделение в с. Шабо. У пострадавших был диагностирован острый гастроэнтероколит.

Фото: сайт лагеря “Медик-2”

Видео: Akkerman Inform

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить