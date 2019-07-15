Стала известна причина отравления детей в сергеевском лагере

Причиной массового отравления детей в лагере «Медик-2» в Сергеевке Одесской области стала дизентерия Флекснера.

Об этом новостному порталу «Бессарабия INFORM» сообщил главный врач Белгород-Днестровской многопрофильной больницы Игорь Десятник.

«На сегодняшний день, по данным лабораторной службы, у детей высеяна дизентерия Флекснера», — отметил Игорь Десятник.

При этом в больнице сейчас остается 8 детей — их состояние удовлетворительное.

По его словам, сегодня в Сергеевку выезжает лабораторная служба и врач, которые будут проводить дообследование около 150-ти детей, оставшихся в лагере.

И.Десятник напомнил, что дети поступили в больницу с жалобами на недомогание, с повышенной температурой, у некоторых была рвота и жидкий стул. Возраст пострадавших – от 10 до 15 лет. Родом они из Киевской и Черниговской областей.

Комментарий по поводу отравления детей главного врача Игоря Десятника Опубліковано Akkerman Inform Понеділок, 15 липня 2019 р.

Напомним, 12 июля в результате массового отравления в лагере «Медик-2» 46 детей были госпитализированы в Белгород-Днестровскую многопрофильную больницу и в инфекционное отделение в с. Шабо. У пострадавших был диагностирован острый гастроэнтероколит.

Фото: сайт лагеря “Медик-2”

Видео: Akkerman Inform