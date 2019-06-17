Стадион “Черноморец” снова попытаются продать на следующей неделе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц вновь собирается продать на аукционе одесский стадион «Черноморец».

Сообщается, что торги пройдут 25 июня. Все активы находятся на балансе АО «Имэксбанк» и в таком составе предложены впервые.

В этот раз стадион хотят продать вместе с правом требования по 40 договорам кредитования, которые были заключены с юридическими лицами. В качестве залога по ним выступают объекты недвижимости — как в Одессе, так и в области.

Нежилая недвижимость, размещенная в историческом центре Одессы, продается единым лотом. Ее общая площадь составляет 80 289 кв. м. Стартовая цена всего этого имущества составляет 3 миллиарда 666 миллионов 251,8 тысяч гривен.

Фото: Википедия