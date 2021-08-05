Срамота или рекламный ход: «креатив» стриптиз-клубов удивляет одесситов (видео)

И все бы ничего, но одна из таких точек расположена аккурат в центре города – на Греческой площади, и выплясывает (ну, если это можно так назвать) раскомплексованная красотка практически средь бела дня, на глазах у прохожих, в числе которых, как водится, и дети бывают.

Видео из серии «и смех и грех» облетело накануне местные Телеграм-каналы. Ну, почему «грех», понятно, а причем тут «смех»? Да очень уж позабавил горожан паренек, пытающийся освоить азы столь непростого искусства. Хотя некоторые полагают, что подросток «тот еще тролль», а также не исключают, что танцует в витрине его мама. Впрочем, судите сами:

Но гораздо более прониклись идеей «квартала красный фонарей» на центральной аллее в Аркадии. Ну вот – хотели красиво сделать, а одобрили далеко не все. Еще бы: Одесса вам таки не Амстердам!

А между тем, вопрос о «квартале красных фонарей» в Одессе поднимался еще в прошлом году, когда многие владельцы стрип-клубов решили, что карантин им не писан.

А еще в центре Одессы на месте стриптиз-клуба собирались построить жилой комплекс.

Фото: скриншот с видео, видео: Телеграм-канал Odessa INFO