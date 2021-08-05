Новости Одессы и Одесской области

Срамота или рекламный ход: «креатив» стриптиз-клубов удивляет одесситов (видео)

Срамота или рекламный ход: «креатив» стриптиз-клубов удивляет одесситов (видео)

Одесские стриптиз-клубы весьма «креативно» подошли к вопросу привлечения посетителей. Видимо, впечатлившись знаменитой «Улицей красных фонарей» в Амстердаме, владельцы заведений организовали «живые» витрины с танцующими полуголыми прелестницами.

И все бы ничего, но одна из таких точек расположена аккурат в центре города – на Греческой площади, и выплясывает (ну, если это можно так назвать) раскомплексованная красотка практически средь бела дня, на глазах у прохожих, в числе которых, как водится, и дети бывают.

Видео из серии «и смех и грех» облетело накануне местные Телеграм-каналы. Ну, почему «грех», понятно, а причем тут «смех»? Да очень уж позабавил горожан паренек, пытающийся освоить азы столь непростого искусства. Хотя некоторые полагают, что подросток «тот еще тролль», а также не исключают, что танцует в витрине его мама. Впрочем, судите сами:

Но гораздо более прониклись идеей «квартала красный фонарей» на центральной аллее в Аркадии. Ну вот – хотели красиво сделать, а одобрили далеко не все. Еще бы: Одесса вам таки не Амстердам!

А между тем, вопрос о «квартале красных фонарей» в Одессе поднимался еще в прошлом году, когда многие владельцы стрип-клубов решили, что карантин им не писан.

А еще в центре Одессы на месте стриптиз-клуба собирались построить жилой комплекс.

Фото: скриншот с видео, видео: Телеграм-канал Odessa INFO

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить