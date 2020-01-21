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Новости Одессы и Одесской области

Сполучення Одеса – Перемишль є одним із найбільш популярних маршрутів до ЄС

Сполучення Одеса – Перемишль є одним із найбільш популярних маршрутів до ЄС

Минулого року до країн ЄС та зворотно подорожувало залізницею майже 1 млн пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ “Укрзалізниця”.

Упродовж 2019 року Укрзалізниця перевезла до країн Європейського Союзу та зворотно 942,1 тис. пасажирів, що на 14,9 % більше показника 2018 року. Найпопулярнішим маршрутом став Київ — Перемишль.

Зокрема, поїздами № 715/716 та № 705/706, які курсують з Києва до Перемишля, минулого року туди та зворотно подорожувало понад 482 тис. пасажирів.

Серед інших популярних поїздів:

  • № 67/68 Київ — Варшава — Київ, який обрали 61 тис. пасажирів,
  • № 35/36 Одеса — Перемишль — Одеса (59 тис. пасажирів)
  • № 31/32 Київ — Рига (24 тис. пасажирів).

Фото: uprom.info

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