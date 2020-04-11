Сперлася на москітну сітку: на Одещині дворічна дівчинка випала з вікна третього поверху

Учора ввечері до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до міської лікарні госпіталізована дворічна дівчинка, яка випала з вікна третього поверху багатоповерхівки.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Стан маленької пацієнтки лікарі розцінюють як важкий.

Співробітники територіального відділу поліції, що працювали на місці події, встановили: трагедія сталася, коли маленька гралася в кімнаті зі старшими братиком та сестричкою. Дівчинка залізла на підвіконня і сперлася на москітну сітку. До лікарні дитину привезли рідні. Зараз малятко знаходиться в реанімації.

Поліцейські з’ясовують повні обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію.

Фото: pac.com.ua

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