Спасли маму с ребенком и кота: как тушили пожар в «Седьмом небе» под Одессой (фото, видео)

Одесская область готова принять детей из разрушенного россиянами «Охматдета» Одесская область готова принять в областные и городские медицинские учреждения детей из пострадавшей во время российской атаки 8 июля столичной детской клиники «Охматдет». Сейчас готовы как минимум 200 койко-мест, при необходимости их количество будет увеличено. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе новый скандал с военным: на этот раз «отличился» водитель маршрутки В Одессе водитель маршрутки отказал военнослужащему, имеющему удостоверение участника боевых действий (УБД), в положенном ему по закону бесплатном проезде. Свой отказ маршруточник мотивировал тем, что в его транспорте якобы слишком много военных ездят бесплатно, не позволяя ему таким образом кормить семью. ПОДРОБНЕЕ