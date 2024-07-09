Спасли маму с ребенком и кота: как тушили пожар в «Седьмом небе» под Одессой (фото, видео)

Спасли маму с ребенком и кота: как тушили пожар в «Седьмом небе» под Одессой (фото, видео)

Шесть единиц техники и 19 пожарных тушили пожар в квартире многоэтажного дома в поселке Авангард. Благодаря оперативным действиям пожарных спасены женщина, ребенок и кот.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Вызов на пожар в квартире на 3-м этаже пятиэтажки в ЖК «Седьмое небо» спасатели получили вечером 8 июля.

На месте спасателями установлено возгорание домашних вещей в квартире.

пожар в Авангарде

Уже через полчаса пожар был полностью ликвидирован.

пожар в Авангарде

С верхнего этажа по автолестнице сотрудники ГСЧС спасли женщину с малолетним ребенком, а также котика, которого вынесли по лестничной клетке и передали хозяину.

пожар в Авангарде

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные квартиры.

«Причина пожара устанавливается. К счастью, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

После ликвидации пожара для самых маленьких жителей дома пожарные устроили маленький праздник — прокатали на пожарной технике.

пожар в Авангарде

 

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