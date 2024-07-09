Врятували маму з дитиною та кота: як гасили пожежу у “Сьомому небі” під Одесою (фото, відео)

Одеська область готова прийняти дітей із зруйнованого росіянами “Охматдиту” Одеська область готова прийняти в обласні та міські медичні заклади дітей з постраждалої під час російської атаки 8 липня столичної дитячої клініки “Охматдит”. Наразі готові щонайменше 200 ліжко-місць, за потреби їхню кількість буде збільшено. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі новий скандал із військовим: цього разу «відзначився» водій маршрутки В Одесі водій маршрутки відмовив військовослужбовцеві, який має посвідчення учасника бойових дій (УБД), в належному йому за законом безкоштовному проїзді. Свою відмову маршрутник мотивував тим, що в його транспорті нібито надто багато військових їздять безкоштовно, не дозволяючи йому таким чином годувати сім’ю. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ