Врятували маму з дитиною та кота: як гасили пожежу у “Сьомому небі” під Одесою (фото, відео)

Шість одиниць техніки та 19 пожежників гасили пожежу у квартирі багатоповерхового будинку у селищі Авангард. Завдяки оперативним діям пожежників врятовано жінку, дитину та кіта.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України на Одещині.
Виклик на пожежу у квартирі на 3-му поверсі п’ятиповерхівки у ЖК “Сьоме небо” рятувальники отримали увечері 8 липня.
На місці рятувальників встановлено спалах домашніх речей у квартирі.
Вже за півгодини пожежу було повністю ліквідовано.
З верхнього поверху автодрабиною співробітники ДСНС врятували жінку з малолітньою дитиною, а також котика, якого винесли сходовою кліткою і передали господареві.
Завдяки оперативним діям пожежників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поряд розташовані квартири.
“Причина пожежі встановлюється. На щастя, загиблих та постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.
Після ліквідації пожежі для найменших мешканців будинку пожежники влаштували маленьке свято – прокатали пожежною технікою.