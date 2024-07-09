Врятували маму з дитиною та кота: як гасили пожежу у “Сьомому небі” під Одесою (фото, відео)

Врятували маму з дитиною та кота: як гасили пожежу у “Сьомому небі” під Одесою (фото, відео)

Шість одиниць техніки та 19 пожежників гасили пожежу у квартирі багатоповерхового будинку у селищі Авангард. Завдяки оперативним діям пожежників врятовано жінку, дитину та кіта.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України на Одещині.

Виклик на пожежу у квартирі на 3-му поверсі п’ятиповерхівки у ЖК “Сьоме небо” рятувальники отримали увечері 8 липня.

На місці рятувальників встановлено спалах домашніх речей у квартирі.

пожар в Авангарде

Вже за півгодини пожежу було повністю ліквідовано.

 

пожежа в Авангарді

З верхнього поверху автодрабиною співробітники ДСНС врятували жінку з малолітньою дитиною, а також котика, якого винесли сходовою кліткою і передали господареві.

пожежа в Авангардіб

Завдяки оперативним діям пожежників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поряд розташовані квартири.

“Причина пожежі встановлюється. На щастя, загиблих та постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

Після ліквідації пожежі для найменших мешканців будинку пожежники влаштували маленьке свято – прокатали пожежною технікою.

пожежа в Авангарді

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk