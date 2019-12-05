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Новости Одессы и Одесской области

Спасатели приступили к ликвидации завалов на Троицкой

Спасатели приступили к ликвидации завалов на Троицкой

Отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов в здании одесского колледжа. Пока они разбирают каменные глыбы у входа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

“Мы привлекли к процессу ликвидации последствий экспертов из Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен”, – пояснил глава обладминистрации.

Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания и узнают, можно ли спасателям войти внутрь.

Кроме спасателей и медиков привлечена бригада быстрого реагирования Красного креста.

Фото: Максим Куцый

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