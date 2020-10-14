На пляже под Одессой утонул 16-летний парень (видео)

В Черноморске под Одессой утонул на пляже 16-летний подросток.
Как рассказали в областной полиции, вчера днем после занятий в местном колледже четверо друзей собрались на берегу моря, чтобы попрощаться перед отъездом по домам на время дистанционного обучения. Двое друзей решили искупаться, но неожиданно поднялись волны, и парни начали тонуть. Их приятель бросился на помощь, но не смог справиться с водной стихией.
Двух 16-летних парней, жителей Белгород-Днестровского района, спас полицейский, прибывший по вызову случайного свидетеля происшествия. Их сверстника из Овидиополя спасти не удалось.
Идет следствие.