Создали ОПГ: в Одесской области чиновники Минобороны прикарманили деньги на строительство солдатских казарм

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Министерства обороны Украины, которые присваивали деньги на строительство военных городков. Действовали они в сговоре с подрядчиками: подписывали акты выполненных работ, хотя самих работ не было. Но зато деньги за них на счета подрядчиков платили, а потом делили их.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

В частности, только в Черноморске при строительстве двух казарм выявили факты невыполнения строительных работ на сумму более 11 млн. грн.

Пятерым фигурантам дела — чиновникам и подрядчикам, объявили о подозрении в создании организованной преступной группировки.

Ранее аналогичную схему раскрыли в Затоке, где присвоили деньги при строительстве берегоукрепительных сооружений.

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