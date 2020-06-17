Пляжи в Затоке: чиновники и подрядчик нажились на берегоукрепительных работах

В Затоке Одесской области на махинациях разоблачили работников местного поссовета и подрядчика, который выполнял берегоукрепительные работы.

Как сообщили в прокуратуре Одесской области, капремонт берегоукрепительных сооружений делали в 2019 году. Его стоимость фактически составила 550 тыс. грн. Но в платежных поручениях была другая сумма — почти 1,5 млн грн. Таким образом из бюджета прикарманили почти миллион гривен.

Сообщникам уже предъявили подозрение в растрате бюджетных средств.

Ранее мы сообщали, что происходит в Затоке в июне этого года.

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