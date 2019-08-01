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Новости Одессы и Одесской области

Соул-дива из Нидерландов Kovacs выступит в Одессе

Известная голландская певица и модель Шэрон Ковакс 4 августа выступит в Одессе. Концерт пройдет в клубе Ibiza в Аркадии.

Первый трек группы KOVACS «My Love» собрал на YouTube более 15 миллионов просмотров. Он стал хитом по всей Европе.

Первый альбом KOVACS «Shades Of Black» покорил чарты 36 стран, возглавил хит-парад в Нидерландах и попал в Top-10 в Германии.

Группа стала хэдлайнером европейских фестивалей и отправилась в совместное турне с Robbie Williams. Как сообщает интернет-портал «Культурометр», Robbie Williams назвал Шэрон Ковакс «Билли Холидэй, Эми Вайнхаус и Бэт Гиббонс (Portishead) в одном лице».

Одесских зрителей ожидает яркое представление, которое британские критики назвали «самым честным и вдохновленным за последнее 10-летие».

Фото: Foto-stil.com

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