Директор одесского зоопарка сыграл крысу в новогоднем клипе (видео)

Директор зверинца в Одессе Игорь Беляков – мастер перевоплощений. Он регулярно удивляет народ креативными выдумками.
А накануне Нового года стала уже традицией съемка оригинальных праздничных роликов, где Игорь Беляков – и актер, и режиссер.
В этот раз он выступил в клипе в роли символа 2020 года Крысы.
Ролик уже смонтировали и выложили на youtube-канал зоопарка.
Из видео понятно, что главный персонаж грядущего года Крыса прогоняет Свинью, чтобы занять положенное ей коронное место.
Фото: odessa.online
Видео: КУ “Одесский зоопарк”
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