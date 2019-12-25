Директор одесского зоопарка сыграл крысу в новогоднем клипе (видео)

Директор зверинца в Одессе Игорь Беляков – мастер перевоплощений. Он регулярно удивляет народ креативными выдумками.

А накануне Нового года стала уже традицией съемка оригинальных праздничных роликов, где Игорь Беляков – и актер, и режиссер.

В этот раз он выступил в клипе в роли символа 2020 года Крысы.

Ролик уже смонтировали и выложили на youtube-канал зоопарка.

Из видео понятно, что главный персонаж грядущего года Крыса прогоняет Свинью, чтобы занять положенное ей коронное место.

Фото: odessa.online

Видео: КУ “Одесский зоопарк”

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