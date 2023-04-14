От обстрела пострадал автомобиль одесских терробороновцев: нужна помощь с ремонтом

Один из сотрудников “Одесской Жизни” сейчас на фронте, защищает нас от российских захватчиков в рядах территориальной обороны. Их машина попала под обстрел и получила повреждения. Сейчас парням нужно помочь финансово, чтобы закончить ремонт боевого автомобиля.

“Мою машину немного задело при обстреле. Никто не пострадал, но… обстрел задел мой кошелек 😁”, — написал наш коллега Андрей на своей страничке в Facebook.

Защитникам требуется оплатить эвакуатор, комплект шин, замену стекол, ремонт кузова. Для этого им требуется 16 тысяч гривен.

Кто желает помочь, могут перевести любую сумму на карту Приватбанка: 5169 3600 0119 2537 или воспользоваться МоноБанкой, перейдя по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/2EUpL7VbCD