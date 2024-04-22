Сотни улиц Одессы остались без света: в одном из районов ремонтные работы продлятся до пятницы (адреса)

В понедельник, 22 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света до вечера, а часть адресов отключат до пятницы 26 апреля.
Об этом сообщает телеграм-канал Одеса. Офіційно.
Северный РЭС
Работы до 20.00
- Ат. Головатого, 44-145,
- Петренко, 21, 2-а, 3-а, 5-а, 6-а, 7-а,
- 8-я Пересыпская,
- Ч.Казачества, 24-135,
- Балтская дор, 25-59,
- Метизная (1-ая линия 8 марта),
- Ковровая (2-ая линия 8 марта),
- Бондарная (5а линия 8 марта), 1-109,
- пер. Баркасный, 1-4,
- Викандера и Ларсена (8 Марта), 1-103,
- спуск 8 марта, 1-11,
- Главная, 1-33,
- Закарпатская, 1-209,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-25,
- Февральская, 1-59,
- пер. 1й, 2й Февральский,
- Прокатная, 1-12,
- Звонкая, 1-32,
- пер. Навигационный, 7-19,
- Технарский пер. (1-й пер. 8 марта),
- Арочный пер. (2-й пер. 8 марта),
- Паркетный пер. (3й пер. 8 марта),
- Пробковый пер. (4й пер. 8 марта),
- Анкерный пер. (6й пер. 8 марта),
- Мебельный пер. (8й пер. 8 марта),
- Жевахова гора, 17-111,
- пл. Мичурина, 2-29,
- переулок Асеева, 1-57,
- переулок А.Андрийца, 1-7,
- Кириллова, 1-42,
- Флотская, 2-29,
- Каришковского, 2-60,
- переулок 1-й,2й,3й,4й Флотский, 1-9,
- переулок И.Киселева, 1-33,
- пер. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтский, 1-47,
- пер. Неплия, 1-12,
- пер. Кавказский, 1-8,
- Горбиста, 1-15,
- пер. Дихтиевского, 1-22,
- пер. Б.Кифоренко, 2-35,
- пер. Стороженко, 2-10,
- пер. Пресича, 2-26,
- Долинская, 13-33,
- Жевахова, 3-94,
- Рыночная, 7,
- Мичурина, 4а,
- пер. 1й,3й,4й,5й,6й,8й,10й,13й Черноморский, 1-54,
- пер. Кравцова, 2,2б,
- Аграрная, 1-21,
- Посевная, 1-56,
- пер. Терещенко, 7,
- 13я, 1-я, 2я, 3я ,4я, 9я линия 2-й Лиманчик, 1-22,
- Наливная, 1-4,
- Ат. Чепиги, 33-104,
- Локомотивная, 1-27.
!Работы начнутся 22 апреля с 16.00 и продолжатся до 08.00 26 апреля по следующим адресам:
- Молодогвардейская, 1-71, 1-а,2-а,3-а,4-а,5-а,
- 6-а Садовая, 6-71,
- Державина, 1-164,
- Ростовская, 20-68,
- пер. Державина, 1-27,
- Южная дор., 1-73,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- 2-я линия на ж/м, 12,
- Кап. Кузнецова, 3-14,
- Котлеевская (Ломоносова), 10-20,
- Николаевская дор., 168-263,
- Малая Садовая, 2-22,
- Керченская, 27-62,
- пер. 1й,3й Керченский, 3-11,
- Большая Садовая, 1-62,
- Николаевская дор., 32б,
- Малогвардейская, 65,
- пер. Векслера, 1,
- Добровольского, 52.
Южный РЭС
Работы до 18.00
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Равенства, 88-195,
- переулок 1й Равенства, 90,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Равенства, 92,
- Фонтанская дор., 106/37, 106/40,
- переулок Янтарный, 6-8,
- Тимирязева, 34,
- Ак.Филатова, 60-70.