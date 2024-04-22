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Сотни улиц Одессы остались без света: в одном из районов ремонтные работы продлятся до пятницы (адреса)

Сотни улиц Одессы остались без света: в одном из районов ремонтные работы продлятся до пятницы (адреса)

В понедельник, 22 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света до вечера, а часть адресов отключат до пятницы 26 апреля.

Об этом сообщает телеграм-канал Одеса. Офіційно.

Северный РЭС

Работы до 20.00

  • Ат. Головатого, 44-145,
  • Петренко, 21, 2-а, 3-а, 5-а, 6-а, 7-а,
  • 8-я Пересыпская,
  • Ч.Казачества, 24-135,
  • Балтская дор, 25-59,
  • Метизная (1-ая линия 8 марта),
  • Ковровая (2-ая линия 8 марта),
  • Бондарная (5а линия 8 марта), 1-109,
  • пер. Баркасный, 1-4,
  • Викандера и Ларсена (8 Марта), 1-103,
  • спуск 8 марта, 1-11,
  • Главная, 1-33,
  • Закарпатская, 1-209,
  • Кавказская, 1-41,
  • Карьерная, 1-25,
  • Февральская, 1-59,
  • пер. 1й, 2й Февральский,
  • Прокатная, 1-12,
  • Звонкая, 1-32,
  • пер. Навигационный, 7-19,
  • Технарский пер. (1-й пер. 8 марта),
  • Арочный пер. (2-й пер. 8 марта),
  • Паркетный пер. (3й пер. 8 марта),
  • Пробковый пер. (4й пер. 8 марта),
  • Анкерный пер. (6й пер. 8 марта),
  • Мебельный пер. (8й пер. 8 марта),
  • Жевахова гора, 17-111,
  • пл. Мичурина, 2-29,
  • переулок Асеева, 1-57,
  • переулок А.Андрийца, 1-7,
  • Кириллова, 1-42,
  • Флотская, 2-29,
  • Каришковского, 2-60,
  • переулок 1-й,2й,3й,4й Флотский, 1-9,
  • переулок И.Киселева, 1-33,
  • пер. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтский, 1-47,
  • пер. Неплия, 1-12,
  • пер. Кавказский, 1-8,
  • Горбиста, 1-15,
  • пер. Дихтиевского, 1-22,
  • пер. Б.Кифоренко, 2-35,
  • пер. Стороженко, 2-10,
  • пер. Пресича, 2-26,
  • Долинская, 13-33,
  • Жевахова, 3-94,
  • Рыночная, 7,
  • Мичурина, 4а,
  • пер. 1й,3й,4й,5й,6й,8й,10й,13й Черноморский, 1-54,
  • пер. Кравцова, 2,2б,
  • Аграрная, 1-21,
  • Посевная, 1-56,
  • пер. Терещенко, 7,
  • 13я, 1-я, 2я, 3я ,4я, 9я линия 2-й Лиманчик, 1-22,
  • Наливная, 1-4,
  • Ат. Чепиги, 33-104,
  • Локомотивная, 1-27.

!Работы начнутся 22 апреля с 16.00 и продолжатся до 08.00 26 апреля по следующим адресам:

  • Молодогвардейская, 1-71, 1-а,2-а,3-а,4-а,5-а,
  • 6-а Садовая, 6-71,
  • Державина, 1-164,
  • Ростовская, 20-68,
  • пер. Державина, 1-27,
  • Южная дор., 1-73,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • Кап. Кузнецова, 3-14,
  • Котлеевская (Ломоносова), 10-20,
  • Николаевская дор., 168-263,
  • Малая Садовая, 2-22,
  • Керченская, 27-62,
  • пер. 1й,3й Керченский, 3-11,
  • Большая Садовая, 1-62,
  • Николаевская дор., 32б,
  • Малогвардейская, 65,
  • пер. Векслера, 1,
  • Добровольского, 52.

Южный РЭС

Работы до 18.00

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Равенства, 88-195,
  • переулок 1й Равенства, 90,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Равенства, 92,
  • Фонтанская дор., 106/37, 106/40,
  • переулок Янтарный, 6-8,
  • Тимирязева, 34,
  • Ак.Филатова, 60-70.
Фото аватара
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