Сотні вулиць Одеси залишилися без світла: в одному з районів ремонтні роботи триватимуть до п’ятниці (адреси)

У понеділок, 22 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла до вечора, а частину адрес відключать до п’ятниці 26 квітня.
Про це повідомляє телеграм-канал Одеса. Офіційно.
Північний РЕМ
Роботи до 20.00
- От.Головатого, 44-145,
- Петренко, 21,
- 2-а, 3-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а Пересипська,
- Ч.Козацтва, 24-135,
- Балтська дор., 25-59,
- Метизна (1-а лінія 8 березня),
- Килимова (2-а лінія 8 березня),
- Бондарна (5а лінія 8 березня), 1-109,
- пров. Баркасний, 1-4,
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 1-103,
- узвіз 8 березня, 1-11,
- Головна, 1-33,
- Закарпатська, 1-209,
- Кавказька, 1-41,
- Кар’єрна, 1-25,
- Лютнева, 1-59,
- пров. 1й, 2й Лютневий,
- Прокатна, 1-12,
- Дзвінка, 1-32,
- пров. Навігаційний, 7-19,
- Технарський пров. (1-й пров. 8 березня),
- Арковий пров. (2-й пров. 8 березня),
- Паркетний пров. (3й пров. 8 березня),
- Корковий пров. (4й пров. 8 березня),
- Анкерний пров. (6й пров. 8 березня),
- Меблевий пров. (8й пров. 8 березня),
- Жевахова гора, 17-111,
- пл. Мічурина, 2-29,
- пров. Асєєва, 1-57,
- пров. О.Андрійця, 1-7,
- Кирилова, 1-42,
- Флотська, 2-29,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1-й,2й,3й,4й Флотський, 1-9,
- пров. І.Кисельова, 1-33,
- пров. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтський, 1-47,
- пров. Неплія, 1-12,
- пров. Кавказький, 1-8,
- Горбиста, 1-15,
- пров. Діхтієвського, 1-22,
- пров. Б.Кифоренка, 2-35,
- пров. Стороженка, 2-10,
- пров. Пресича, 2-26,
- Долинська, 13-33,
- Жевахова, 3-94,
- Ринкова, 7,
- Мічуріна, 4а,
- пров. 1й,3й,4й,5й,6й,8й,10й,13й Чорноморський, 1-54,
- пров. Кравцова, 2,2б,
- Аграрна, 1-21,
- Посівна, 1-56,
- пров. Терещенка, 7,
- 13а, 1-а,2а,3а,4а,9а лінія 2-й Лиманчик, 1-22,
- Наливна, 1-4,
- От.Чепіги, 33-104,
- Локомотивна, 1-27.
Роботи розпочнуться 22 квітня з 16.00 і триватимуть до 08.00 26 квітня за такими адресами:
- Молодогвардійська, 1-71,
- 1-а,2-а,3-а,4-а,5-а,6-а Садова, 6-71,
- Державіна, 1-164,
- Ростовська, 20-68,
- пров. Державіна, 1-27,
- Південна дор., 1-73,
- Донецька, 1-25,
- Кишинівська, 2-24,
- 2-а лінія на ж/м, 12,
- Кап. Кузнєцова, 3-14,
- Котлєєвська (Ломоносова), 10-20,
- Миколаївська дор., 168-263,
- Мала Садова, 2-22,
- Керченська, 27-62,
- пров. 1й,3й Керченський, 3-11,
- Велика Садова, 1-62,
- Миколаївська дор., 32б,
- Малогвардійська, 65,
- пров. Векслера, 1,
- Добровольського, 52.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Рівності, 88-195,
- пров. 1й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дор., 106/37, 106/40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Тімірязєва, 34,
- Ак.Філатова, 60-70.