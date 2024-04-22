Новини Одеси та Одеської області

Сотні вулиць Одеси залишилися без світла: в одному з районів ремонтні роботи триватимуть до п’ятниці (адреси)

Сотні вулиць Одеси залишилися без світла: в одному з районів ремонтні роботи триватимуть до п’ятниці (адреси)

У понеділок, 22 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла до вечора, а частину адрес відключать до п’ятниці 26 квітня.

Про це повідомляє телеграм-канал Одеса. Офіційно.

Північний РЕМ

Роботи до 20.00

  • От.Головатого, 44-145,
  • Петренко, 21,
  • 2-а, 3-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а Пересипська,
  • Ч.Козацтва, 24-135,
  • Балтська дор., 25-59,
  • Метизна (1-а лінія 8 березня),
  • Килимова (2-а лінія 8 березня),
  • Бондарна (5а лінія 8 березня), 1-109,
  • пров. Баркасний, 1-4,
  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 1-103,
  • узвіз 8 березня, 1-11,
  • Головна, 1-33,
  • Закарпатська, 1-209,
  • Кавказька, 1-41,
  • Кар’єрна, 1-25,
  • Лютнева, 1-59,
  • пров. 1й, 2й Лютневий,
  • Прокатна, 1-12,
  • Дзвінка, 1-32,
  • пров. Навігаційний, 7-19,
  • Технарський пров. (1-й пров. 8 березня),
  • Арковий пров. (2-й пров. 8 березня),
  • Паркетний пров. (3й пров. 8 березня),
  • Корковий пров. (4й пров. 8 березня),
  • Анкерний пров. (6й пров. 8 березня),
  • Меблевий пров. (8й пров. 8 березня),
  • Жевахова гора, 17-111,
  • пл. Мічурина, 2-29,
  • пров. Асєєва, 1-57,
  • пров. О.Андрійця, 1-7,
  • Кирилова, 1-42,
  • Флотська, 2-29,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1-й,2й,3й,4й Флотський, 1-9,
  • пров. І.Кисельова, 1-33,
  • пров. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтський, 1-47,
  • пров. Неплія, 1-12,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • Горбиста, 1-15,
  • пров. Діхтієвського, 1-22,
  • пров. Б.Кифоренка, 2-35,
  • пров. Стороженка, 2-10,
  • пров. Пресича, 2-26,
  • Долинська, 13-33,
  • Жевахова, 3-94,
  • Ринкова, 7,
  • Мічуріна, 4а,
  • пров. 1й,3й,4й,5й,6й,8й,10й,13й Чорноморський, 1-54,
  • пров. Кравцова, 2,2б,
  • Аграрна, 1-21,
  • Посівна, 1-56,
  • пров. Терещенка, 7,
  • 13а, 1-а,2а,3а,4а,9а лінія 2-й Лиманчик, 1-22,
  • Наливна, 1-4,
  • От.Чепіги, 33-104,
  • Локомотивна, 1-27.

Роботи розпочнуться 22 квітня з 16.00 і триватимуть до 08.00 26 квітня за такими адресами:

  • Молодогвардійська, 1-71,
  • 1-а,2-а,3-а,4-а,5-а,6-а Садова, 6-71,
  • Державіна, 1-164,
  • Ростовська, 20-68,
  • пров. Державіна, 1-27,
  • Південна дор., 1-73,
  • Донецька, 1-25,
  • Кишинівська, 2-24,
  • 2-а лінія на ж/м, 12,
  • Кап. Кузнєцова, 3-14,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10-20,
  • Миколаївська дор., 168-263,
  • Мала Садова, 2-22,
  • Керченська, 27-62,
  • пров. 1й,3й Керченський, 3-11,
  • Велика Садова, 1-62,
  • Миколаївська дор., 32б,
  • Малогвардійська, 65,
  • пров. Векслера, 1,
  • Добровольського, 52.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 88-195,
  • пров. 1й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Фонтанська дор., 106/37, 106/40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Тімірязєва, 34,
  • Ак.Філатова, 60-70.
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