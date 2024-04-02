Сотни одесситов 2 апреля проведут день без света: адреса

Во вторник, 2 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Бреуса, 42-62,
- М.Бабаджаняна, 28,
- Ефимова, 14-30.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Ак.Королева, 1-5,
- Инглези, 5.
Работы до 18.00
- Дача Ковалевского, 14-84,
- Магнитогорская, 18-28,
- М.Гумилева, 1-4,
- Художника Федорова, 1-37,
- переулок 1-й Колхозный, 2,2а,
- переулок Маячный, 1/1.
Работы до 19.00
- Жаботинского, 56а.