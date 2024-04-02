Новости Одессы и Одесской области

Сотни одесситов 2 апреля проведут день без света: адреса

Сотни одесситов 2 апреля проведут день без света: адреса

Во вторник, 2 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Бреуса, 42-62,
  • М.Бабаджаняна, 28,
  • Ефимова, 14-30.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Ак.Королева, 1-5,
  • Инглези, 5.

Работы до 18.00

  • Дача Ковалевского, 14-84,
  • Магнитогорская, 18-28,
  • М.Гумилева, 1-4,
  • Художника Федорова, 1-37,
  • переулок 1-й Колхозный, 2,2а,
  • переулок Маячный, 1/1.

Работы до 19.00

  • Жаботинского, 56а.
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