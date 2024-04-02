Сотні одеситів 2 квітня проведуть день без світла: адреси

У вівторок, 2 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
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- М.Бабаджаняна, 28,
- Єфімова, 14-30.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Ак.Корольова, 1-5,
- Інглезі, 5.
Роботи до 18.00
- Дача Ковалевського, 14-84,
- Магнітогорська, 18-28,
- М.Гумільова, 1-4,
- Художника Федорова, 1-37,
- провулок 1-й Колгоспний, 2,2а,
- провулок Маячний, 1/1.
Роботи до 19.00
- Жаботинського, 56а.