Новини Одеси та Одеської області

Сотні одеситів 2 квітня проведуть день без світла: адреси

Сотні одеситів 2 квітня проведуть день без світла: адреси

У вівторок, 2 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Бреуса, 42-62,
  • М.Бабаджаняна, 28,
  • Єфімова, 14-30.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Ак.Корольова, 1-5,
  • Інглезі, 5.

Роботи до 18.00

  • Дача Ковалевського, 14-84,
  • Магнітогорська, 18-28,
  • М.Гумільова, 1-4,
  • Художника Федорова, 1-37,
  • провулок 1-й Колгоспний, 2,2а,
  • провулок Маячний, 1/1.

Роботи до 19.00

  • Жаботинського, 56а.
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