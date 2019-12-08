“Пожарные не умирают, а идут на небо по повышенному рангу вызова”: спасатели почтили память погибших в Одессе

Как сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины, в воскресенье во всех подразделениях службы спасатели приспустили государственный флаг и склонили головы в минуте молчания.

В 12:00 на фасадах частей раздался звук сирен пожарно-спасательных авто. Так коллеги простились с погибшим пожарным Сергеем Шатохиным, который отдал свою жизнь, спасая людей во время страшного пожара.

Как говорят сами спасатели, “пожарные не умирают, а идут на небо по повышенному рангу вызова”. “Вся наша многотысячная семья Службы спасения скорбит по погибшим и искренне сочувствует и разделяет боль от потери родных… Вечная память!”, – говорится в сообщении ГС ЧС.

Вшанування пам'яті колеги, вірного друга Шатохіна Сергія Миколайовича. Вічна пам'ять 🙏 Gepostet von Головне управління ДСНС України в Одеській області am Sonntag, 8. Dezember 2019

Фото: ГС ЧС

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