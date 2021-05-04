Сотни белых лебедей поселились на территории нацпарка в Одесской области (фото)

На территории национального парка “Тузловские лиманы” в Одесской области поселились около 700 лебедей-шипунов.

Это мигрирующие птицы, однако в нацпарке они уже около двух месяцев. Больше всего – около 500 особей, насчитывается в так называемой “Тузловской амазонии”, где много мотыля и водорослей, которыми питаются лебеди.

Об этом в Фейсбук сообщил руководитель исследовательского подразделения национального парка Иван Русев.

Он отметил, что птицы не пугливы и подпускают туристов очень близко.

Фото: Иван Русев/Фейсбук