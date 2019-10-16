Сосед вернет одесситу 600 тысяч гривен за испорченный ремонт

Об этом стало известно из Единого судебного реестра.

После ливней над квартирой горожанина прохудилась кровля. Так как там никто не жил, то крышу не починили. В итоге она рухнула, развалив стены дома.

Трещины захватили соседние квартиры. В частности, пострадало жилье одессита, подавшего в суд.

Истцу пришлось несколько раз ремонтировать крышу и пол над его жилищем. Однако из-за того, что соседская квартира так и оставалась нетронутой, ему приходилось чинить все снова и снова.

Когда терпение одессита лопнуло, он решил обратиться за помощью к служителям Фемиды. Те выяснили, что жилье по-соседству с мужчиной заброшено, и около 20 лет там никто не появлялся. На стенах образовался грибок, несущие конструкции держатся на честном слове, а кровля поросла сорняком.

В итоге квартиру признали аварийной. Суд постановил удовлетворить требования истца. Теперь сосед обязан выплатить ему компенсацию в размере около 600 тысяч гривен.

Фото: svidetel24.info