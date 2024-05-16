Солнечные всплески вызовут в четверг, 16 мая, мощные магнитные бури

В то же время Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США прогнозирует в четверг, 16 мая, солнечную активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует умеренной геомагнитной обстановке.

Магнитная буря характеризуется как колебания магнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра большой скорости и соответствующей ударной волной. Это природное явление, которое может оказать негативное влияние как на технологические системы, так и на физическое и эмоциональное самочувствие людей.

В течение таких периодов возможны изменения в настроении, чувство раздражительности, апатии, тревожности и усталости. Кроме того, могут наблюдаться и физические симптомы, указывающие на ухудшение здоровья, в частности:

рост артериального давления;

появление тошноты, отеков;

острые головные боли, ощущение головокружения, дрожь в мышцах;

бессонница;

раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не испортили ваше самочувствие, соблюдайте здоровый образ жизни в период высокой солнечной активности.

Облегчить неприятные симптомы помогут следующие правила: