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Солнечные всплески вызовут в четверг, 16 мая, мощные магнитные бури

Солнечные всплески вызовут в четверг, 16 мая, мощные магнитные бури

По прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в четверг, 16 мая, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

В то же время Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США прогнозирует в четверг, 16 мая, солнечную активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует умеренной геомагнитной обстановке.

Магнитная буря характеризуется как колебания магнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра большой скорости и соответствующей ударной волной. Это природное явление, которое может оказать негативное влияние как на технологические системы, так и на физическое и эмоциональное самочувствие людей.

В течение таких периодов возможны изменения в настроении, чувство раздражительности, апатии, тревожности и усталости. Кроме того, могут наблюдаться и физические симптомы, указывающие на ухудшение здоровья, в частности:

  • рост артериального давления;
  • появление тошноты, отеков;
  • острые головные боли, ощущение головокружения, дрожь в мышцах;
  • бессонница;
  • раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не испортили ваше самочувствие, соблюдайте здоровый образ жизни в период высокой солнечной активности.

Облегчить неприятные симптомы помогут следующие правила:

  • Постарайтесь исключить из жизни источники стресса, не участвуйте в конфликтах.
  • Ешьте меньше жареной, острой, мучной и жирной пищи. Вместо этого увеличьте количество зелени, овощей, рыбы и орехов в рационе.
  • Пейте больше воды – не менее 1,5 литра в день.
  • Больше ходите пешком вместо поездок на транспорте. Занимайтесь гимнастикой, произведите зарядку.
  • Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетических напитков, курите меньше сигарет.
  • Принимайте контрастный душ.
  • Ложитесь спать в одно и то же время. За 2 часа до сна не смотрите в экран телевизора, компьютера, телефона.

 

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