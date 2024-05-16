Сонячні сплески викличуть у четвер, 16 травня, потужні магнітні бурі

Водночас Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США прогнозує в четвер, 16 травня, сонячну активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірній геомагнітній обстановці.

Магнітна буря характеризується як коливання магнітного поля Землі, спричинені потоками сонячного вітру великої швидкості та відповідною ударною хвилею. Це природне явище, яке може негативно вплинути як на технологічні системи, так і на фізичне та емоційне самопочуття людей.

Протягом таких періодів можливі зміни у настрої, почуття дратівливості, апатії, тривожності та втоми. Крім того, можуть спостерігатися і фізичні симптоми, що вказують на погіршення здоров’я, зокрема:

зростання артеріального тиску;

поява нудоти, набряків;

гострий головний біль, відчуття запаморочення, тремтіння в м’язах;

безсоння;дратівливість;

Загострення хронічних захворювань.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб магнітні бурі не зіпсували ваше самопочуття, дотримуйтесь здорового способу життя в період високої сонячної активності.

Полегшити неприємні симптоми допоможуть такі правила: