В соответствии с обновленным графиком геомагнитных штормов 12-18 мая на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 13 мая прогнозируется средняя магнитная буря в почти 4 балла.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 15 вспышек класса С и одна вспышка класса М1,9.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет спокойным или активным уровнем . Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек.

Эксперты оценивают:

Возможность малого геомагнитного шторма – 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

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Метеочувствительные люди по всей планете ощущают воздействие магнитных бурь на свое здоровье. Согласно подсчетам врачей, около трети населения испытывает недомогание из-за повышенной геомагнитной активности. Однако универсального средства от метеозависимости не существует, и единственный способ уменьшить ее проявления — пересмотреть свои привычки и режим.

Сбалансированное питание, полноценный сон, физическая активность и отказ от курения и алкоголя укрепят организм и помогут ему легче переносить внешние воздействия. Но если, несмотря на здоровый образ жизни, магнитные бури продолжают вызывать неприятные симптомы, стоит проконсультироваться с врачом — возможно, это сигнал о скрытых проблемах со здоровьем.